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Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Lemos transferinde sona geldi

Son dakika haberleri... Las Palmas Başkanı Miguel Alonso, oyuncuları Mauricio Lemos'un transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Lemos transferinde sona geldi
12.08.2020 16:55 | Son Güncelleme: 12.08.2020 17:05

Las Palmas Başkanı Miguel Alonso, oyuncuları Mauricio Lemos'un transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına transferlerle devam ediyor. Sarı-lacivertliler, İspanya 2. Lig takımlarından Las Palmas'ta forma giyen Mauricio Lemos'u kadrosuna katmaya çok yakın. Las Palmas Kulübü Başkanı Miguel Alonso, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun transferi ile ilgili olarak, "Fenerbahçe ile Mauricio Lemos'un transferi konusunda prensipte anlaştık. Tamamen sonuçlanmasını bekliyoruz. Umarım bu hafta içinde tamamen sonuçlanır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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