Son dakika haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
20.01.2021 14:43 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:47
Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,26 ile "TEB Portföy Altın Fonu", yüzde 1,25 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" ve "Deniz Port. Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,26 ile "TEB Portföy Altın Fonu", yüzde 1,25 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" ve "Deniz Port. Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,103452
|-1,26
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,121565
|-1,25
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,053214
|-1,25
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,786779
|-1,24
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,113962
|-1,24
|İş Portföy Altın Fonu
|0,047831
|-1,23
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,036409
|-1,23
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,061849
|-1,23
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,097980
|-1,23
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,041979
|-1,20
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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