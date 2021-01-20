Son dakika haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları

20.01.2021 14:43 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:47
Son dakika haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,26 ile "TEB Portföy Altın Fonu", yüzde 1,25 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" ve "Deniz Port. Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,26 ile "TEB Portföy Altın Fonu", yüzde 1,25 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" ve "Deniz Port. Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
TEB Portföy Altın Fonu0,103452-1,26
Garanti Portföy Altın Fonu0,121565-1,25
Deniz Port. Altın Fonu0,053214-1,25
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,786779-1,24
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,113962-1,24
İş Portföy Altın Fonu0,047831-1,23
Fiba Portföy Altın Fonu0,036409-1,23
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,061849-1,23
Ak Portföy Altın Fonu0,097980-1,23
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,041979-1,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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