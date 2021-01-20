Son dakika haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,26 ile "TEB Portföy Altın Fonu", yüzde 1,25 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" ve "Deniz Port. Altın Fonu" oldu.