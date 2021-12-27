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Son dakika haberleri: Elazığ İl Özel İdare'den pivot transferi

Son dakika haberleri: Elazığ İl Özel İdare'den pivot transferi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bir son dakika haberine göre Transfer çalışmalarına devam eden Elazığ İl Özel İdare, Kongolu sporcu Chanel Mokango Modiri'yi renklerine bağladı.

ELAZIĞ (İHA) - Transfer çalışmalarına devam eden Elazığ İl Özel İdare, Kongolu sporcu Chanel Mokango Modiri'yi renklerine bağladı.

Herbalife Nutrition Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Elazığ İl Özel İdare, kadrosuna bir takviye daha yaptı. Bordo-beyazlılar, İspanya ekibi Leganes takımında forma giyen Chanel Mokango Modiri'yi kadrosuna kattı.

1988 Kongo Cumhuriyeti doğumlu olan 1.90 cm boyundaki sporcunun lisans işlemleri tamamlanırken Mokango, başantrenör Hakan Acer'in süre vermesi durumunda çarşamba günü deplasmanda oynanacak olan Galatasaray karşılaşmasında forma giyebilecek. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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