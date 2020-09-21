Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı

3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği'nin takım otobüsü sezonun ilk maçında 1-1 berabere kaldığı Trabzon Yomraspor deplasmanı dönüşünde kaza geçirdi. Otobüsün yoldan çıkarak yamacın üzerinde durmasının ardından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

21.09.2020 13:15 | Son Güncelleme: 21.09.2020 14:45

3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği'nin takım otobüsü, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kaza yaptı. Yoldan çıkan otobüste bulunan 5 kulüp personeli kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza, öğle saatlerinde Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana geldi. Darıca Gençlerbirliği dün Yomraspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Takım uçakla geri dönerken, personelin bulunduğu kulüp otobüsü ise Kocaeli'ne gelmek üzere yola çıktı. Çerkeş ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği 34 UN 837 plakalı otobüs yoldan çıkarak yamacın üzerine çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Otobüste bulunan 5 kişi kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol POLAT

Haber Yorumları (1)
MAV61: Dün akşam trabzonda önümde seyrediyordu bu otobüs. Geçmiş olsun
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Şentop Mustafa Destici Erol Mütercimler Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Deniz Akkaya Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Falcao Sörloth Tamer Tuna Eddie Newton Marcel Tisserand
Daha Fazla Ateş Bursa Atama Niğde
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı - Çankırı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 15:02:32. #1.14#
title