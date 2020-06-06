Son dakika haberleri... Çorum'da 6 katlı apartman karantinaya alındı
Gelen son dakika haberlerine göre ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, 4 kişide koronavirüs tespit edilen 6 katlı apartman karantinaya alındı.
06.06.2020 14:56 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:59
ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, 4 kişide koronavirüs tespit edilen 6 katlı apartman karantinaya alındı.
Başpınar Mahallesi'nde bulunan Emralioğlu Apartmanı'nda yaşayan 4 kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine 6 katlı bina, 14 gün süreyle karantinaya alındı.Giriş kapısı güvenlik şeridiyle kapatılan bina önünde polis ekipleri görevlendirildi.
4 kişiye, koronavirüsün il dışından gelen bir kişi tarafından bulaştığı öğrenildi.
Kaynak: DHA