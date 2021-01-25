Son dakika haberi | Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü basketbol oyuncusu ölü bulundu

Bir son dakika haberine göre Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü basketbol takımı kaptanı Ziya Berhan Kılıç (29) kulüp lojmanındaki odasında ölü bulundu.