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Son dakika haberleri! Çarşamba Ovası'nda biber hasadı

Son dakika haberlerine göre Çarşamba Ovası'nda biber hasadı Küresel salgın korona virüs gölgesinde hasat sezonuna başlayan Çarşamba Ovası'ndaki biber üreticileri, kendilerinin 1-1,5 TL'ye hale zor verdikleri biberin vatandaşa 3 TL'den satıldığını söylediler.

19.08.2020 12:00 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:07

Çarşamba Ovası'nda biber hasadı

SAMSUN - Küresel salgın korona virüs gölgesinde hasat sezonuna başlayan Çarşamba Ovası'ndaki biber üreticileri, kendilerinin 1-1,5 TL'ye hale zor verdikleri biberin vatandaşa 3 TL'den satıldığını söylediler.

Samsun'un Çarşamba ilçesi Kirazbucağı Mahallesi'nde 20 yıldır çiftçilik yapan Mustafa Güner, bu yıl tarlasında hasadını yaptığı biberin, ağustos ayı itibariyle düşüşe geçtiğini söyledi. Üretici Mustafa Güner, "Babadan kalma bu mesleği 20 yıldır yapıyorum. Daha önceleri girdi ve işçilik ile girdi maliyetlerinin yüksek olmasından kaynaklı sıkıntılar yaşarken bu yıl pandemi nedeniyle işlerimiz biraz daha düştü. Bahçemde hemen her yıl salatalık, domates, patlıcan, biber, marul ve fasulye ekip hasadını yapmaktayım. Bu yıl haziran ve temmuz ayında işlerim iyiydi ama ağustos ayında tamamen düştü" dedi.

Kovid-19 sürecinin etkilerinin büyük olduğunu söyleyen Güner, "Bu durumda emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Sadece yaptığımız masrafı zar zor karşılıyoruz. Büyük bir kazanç elde edeceksek mesela şu an hasadını yaptığımız biberimizin kilosunu sebze ve meyve haline 3 veya 3.50 TL'ye satmamız gerekiyor. Pazarda da 5 TL'ye satılması lazım. Şuan halde 1 veya 1.50 TL'den hale zor satıyoruz. Bu ürün müşteriye yani halkımıza pazarda 3 TL'ye satış var. Çiftçiler bu durumda nasıl kazanacak?" diye konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri! Çarşamba Ovası'nda biber hasadı

Kaynak: İHA

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