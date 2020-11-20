Son dakika haberleri: Çadırda uyuşturucu yetiştiren şüpheliye gözaltı

Bir son dakika haberine göre HATAY'ın Arsuz ilçesindeki eve baskın yapan polis ekipleri, içinde uyuşturucu yetiştirilen çadır düzeneği ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.