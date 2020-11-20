Son dakika haberleri: Çadırda uyuşturucu yetiştiren şüpheliye gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Çadırda uyuşturucu yetiştiren şüpheliye gözaltı

20.11.2020 16:32 | Son Güncelleme: 20.11.2020 16:37
Son dakika haberleri: Çadırda uyuşturucu yetiştiren şüpheliye gözaltı

Bir son dakika haberine göre HATAY'ın Arsuz ilçesindeki eve baskın yapan polis ekipleri, içinde uyuşturucu yetiştirilen çadır düzeneği ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

HATAY'ın Arsuz ilçesindeki eve baskın yapan polis ekipleri, içinde uyuşturucu yetiştirilen çadır düzeneği ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Uyuşturucu yetiştirdiği belirlenen M.B.Ö., gözaltına alındı.

İskenderun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekipleri, koordineli olarak yürüttükleri çalışmada, M.B.Ö.'nün Arsuz ilçesine bağlı Karaağaç Övündük Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ve şüphelinin evine baskın yapan ekipler, içinde uyuşturucu yetiştirilen çadır düzeneği ile 21 gram esrar, kurusıkı tabanca ve şarjör ele geçirdi. Çadır düzeneğine polis tarafından el koyulurken, M.B.Ö. gözaltına alındı.


Son dakika haberleri: Çadırda uyuşturucu yetiştiren şüpheliye gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk AKTUĞ

İlgili Haberler

Son dakika haber: Malatya'da 6 tabancayla yakalanan 2 şüpheliye gözaltı
Son dakika haber: Malatya'da 6 tabancayla yakalanan 2 şüpheliye gözaltı
Son dakika haberleri | Şüpheli araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Son dakika haberleri | Şüpheli araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Son dakika haberi: Polisten çadırda yaşayanlara baza ve yatak yardımı
Son dakika haberi: Polisten çadırda yaşayanlara baza ve yatak yardımı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Lütfi Elvan Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Demet Akalın Mustafa Topaloğlu Yıldız Çağrı Atiksoy
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Şenol Güneş Malcolm Thomas Sebastian Vettel
Tüm Haberler Türk Kasım Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Çadırda uyuşturucu yetiştiren şüpheliye gözaltı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 16:40:07. #1.14#
title