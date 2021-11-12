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Son dakika haberleri... Bu hafta yatırım araçları performansı

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri... Bu hafta yatırım araçları performansı

Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,47, altının gram satış fiyatı yüzde 5,84, dolar/TL yüzde 2,66, avro/TL yüzde 1,81 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,47, altının gram satış fiyatı yüzde 5,84, dolar/TL yüzde 2,66, avro/TL yüzde 1,81 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.589,23, en yüksek 1.643,82 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,47 artarak 1.638,50 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 5,84 kazanımla 594,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,81 artışla 3.934,00 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 908,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 961,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 2,66 değer kazanarak 9,9670 liraya, avro da yüzde 1,81 artarak 11,3970 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,43, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,45 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 5,19 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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