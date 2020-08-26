Giresun'daki selzedelere kredi kartı ve kredi taksitleri için ayrıcalık getirildi BDDK, Giresun'daki sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza destek için finansman kolaylığı sağlayacak kararlar aldı. Buna göre, kredi kartı taksitlendirme sayıları iki katına çıkarılacak, kredi vade ve yapılandırmalarında da yönetmelikteki sınırlar uygulanmayacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Giresun'daki sel felaketinden maddi ve manevi etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun finansman kolaylığı sağlayacak kararlar aldığını belirterek, "Sel felaketinde şehit olan askerlerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerimizin başı sağ olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve himayelerinde devletimiz bütün imkanlarıyla seferber olmuştur." ifadelerini kullandı.

KREDİ KARTI TAKSİTLENDİRME SÜRELERİ İKİ KATINA ÇIKARILDI

BDDK'nın internet sitesinde yayımlanan kurul kararına göre 1 Ocak 2021'e kadar Giresun'da yerleşik üye iş yerlerinden yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme süreleri iki katı olarak uygulanacak.

KREDİ VADELERİNE VE YAPILANDIRMALARINA AYAR VERİLECEK

Konut, taşıt ve tüketici kredilerinin vadeleri ise hem yeni krediler hem de yeniden yapılandırmalarda yönetmelikteki sınırlara tabi olmaksızın ödemesiz dönemlerin uygulanması da dahil olmak üzere bankalar ve banka dışı mali kuruluşlar tarafından belirlenebilecek.

Kaynak: AA