Başpehlivan İsmail Balaban, Kırkpınar'da altın kemeri kuşanmayı hedefliyor - Haberler

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Başpehlivan İsmail Balaban, Kırkpınar'da altın kemeri kuşanmayı hedefliyor

AA - Süleyman Elçin - Spor
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Başpehlivan İsmail Balaban, Kırkpınar'da altın kemeri kuşanmayı hedefliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü pehlivanlarından İsmail Balaban, hedefinin tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı elde etmek olduğunu söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü pehlivanlarından İsmail Balaban, hedefinin tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı elde etmek olduğunu söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü pehlivanları, 2022 yağlı güreş sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor.

Pehlivanlar, antrenör Ufuk Atalan eşliğinde haftanın 6 günü ağırlık, koşu ve güreş antrenmanı yapıyor.

Kulübün başpehlivanları arasında yer alan İsmail Balaban, sezon öncesi sıkı bir hazırlık süreci geçirdiğini belirtti.

Güzel bir çalışma ortamına sahip olduklarını ifade eden Balaban, amacının 2022 yılında düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile Türkün ilk er meydanı olan Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı elde etmek olduğunu kaydetti.

Antrenör Ufuk Atalan ise bünyelerinde çok sayıda başarılı başpehlivan bulunduğunu ve 2022 yılındaki tüm organizasyonlarda Antalya'nın ismini en iyi şekilde duyurmak istediklerini vurguladı.

Başpehlivan İsmail Balaban, Kırkpınar'da altın kemeri kuşanmayı hedefliyor

Başpehlivan İsmail Balaban, Kırkpınar'da altın kemeri kuşanmayı hedefliyor

Başpehlivan İsmail Balaban, Kırkpınar'da altın kemeri kuşanmayı hedefliyor

Başpehlivan İsmail Balaban, Kırkpınar'da altın kemeri kuşanmayı hedefliyor

AA / Süleyman Elçin - Spor

İsmail Balaban, Balaban, Güreş, Altın, Spor, Haberler

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