Son dakika haberleri: Bandırmaspor, Mustafa Gürsel ile sözleşme imzaladı
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Son dakika haberleri: Bandırmaspor, Mustafa Gürsel ile sözleşme imzaladı

Son dakika haberleri: Bandırmaspor, Mustafa Gürsel ile sözleşme imzaladı
Demirören Haber Ajansı / Tufan Dalgıç - Haberler | Spor

Son dakika haberlerine göre Teknik direktörlük için Mustafa Gürsel ile anlaşan TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, imza töreni düzenleyerek yeni hocasını basına tanıttı.

Teknik direktörlük için Mustafa Gürsel ile anlaşan TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor,  imza töreni düzenleyerek yeni hocasını basına tanıttı. İmza töreninde konuşan Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, transfer bütçelerinin 21 milyon lira olduğunu belirterek dış transferde 11, iç transferde ise 5-6 oyucu transferi gerçekleştireceklerini söyledi.

Önümüzdeki 4 yıl için hedefler belirlediklerini kaydeden Başkan Göçmez, "Bugünkü imza sadece Teknik Direktörümüzün Bandırmaspor'a katılımıyla ilgili değil, Bandırmaspor'un değişimi ve dönüşümüyle ilgili bir imza. Belirli isimler geldi gitti ama bizim stratejik olarak aldığımız karar şuydu; genç, dinamik mücadele eden sahada ve dışarda da teknik heyet anlamında da hedefleri olan, mücadeleyi bir yaşam tarzı olarak benimseyen futbolcularla ve teknik heyetle devam ediyoruz. Zaten yönetimimizde geçen seneden biliyorsunuz savaşan bir yönetimdi. Önümüzdeki yıl hem teknik direktörümüzle hem de futbolcularımızla, daha genç bir kadroyla asla pes etmeyen ve dört yıl içinde de hedeflerimizi hem altyapı hem tesisi, hem de profesyonel futbol mantığında da çok önemli sonuçlar çıkartan, Türk futboluna hem hocasıyla hem de yetiştirdikleriyle katkı sağlayacak bireyleri sunan bir takım olacağız" dedi.

İmza töreninde konuşan Mustafa Gürsel de törende şunları söyledi:

"Atılan bu imzaların güzel başarılara vesile olmasını diliyorum. Başkanımıza ve yönetim kurulumuza bana güvenlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Önümüzde bir hazırlık süreci var bu önemli bir süreç, takım yapılanmasındaki en önemli süreçlerden biri. Bu sürecin kadro planlamasını başkanımız ve yönetimimizle birlikte en iyi şekilde bütçemize uygun en iyi oyuncuları alarak bu süreci değerlendirmek istiyoruz. Bize düşen de futbolcuları bulundukları seviyeden daha üst seviyelere çıkartarak sahaya Bandırmaspor'a yakışır bir takım sürmek."


Son dakika haberleri: Bandırmaspor, Mustafa Gürsel ile sözleşme imzaladı
Son dakika haberleri: Bandırmaspor, Mustafa Gürsel ile sözleşme imzaladı
Son dakika haberleri: Bandırmaspor, Mustafa Gürsel ile sözleşme imzaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tufan Dalgıç

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