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2020'nin ilk 6 ayında çalışanların sağlığı ve güvenliği için 86 firmanın 156 ürünü denetlendi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılının ilk yarısında çalışanların sağlığı ve güvenliği için kişisel koruyucu donanımlarda 12 farklı ilde bulunan 86 firmada 156 ürünün denetlendiğini söyledi. Denetimlerde 43 farklı üründe uygunsuzluk, 13 adet üründe ise güvensizlik tespit edildi.

2020'nin ilk 6 ayında çalışanların sağlığı ve güvenliği için 86 firmanın 156 ürünü denetlendi
21.08.2020 09:43 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:33

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, çalışanların sağlığı ve güvenliği için kişisel koruyucu donanımların piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine kesintisiz devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılının ilk altı ayında kişisel koruyucu donanımlarda 12 farklı ilde 86 firmada 156 ürün denetimi yapıldığını bildirdi.

43 ÜRÜNDE UYGUNSUZLUK, 13 ÜRÜNDE GÜVENSİZLİK TESPİT EDİLDİ

Bakan Selçuk, yapılan denetimlerde 43 farklı üründe uygunsuzluk, 13 adet üründe ise güvensizlik tespit edildiğini belirterek, "Uygunsuz olan ürünler ile ilgili gerekli idari işlemleri yapıyoruz. Denetimler kapsamında kişisel koruyucu donanımların (KKD) uygunsuz üretim, dağıtım, satış ve kullanımının engellenmesi için ürünleri uygunsuz bulunan üreticilere idari yaptırım uygulanıyor" dedi.

"İNSANI MERKEZE ALARAK ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

Solunum koruyucuları alanında yerli üreticilerin Ar-Ge çalışmalarını desteklemek amacıyla laboratuvarların yetkilendirme sürecinin başladığını hatırlatan Bakan Selçuk, belgelendirme sürecinin kısaltılarak iç piyasa ihtiyacının karşılanması ve ihracatın arttırılmasını hedeflediklerini söyledi. Bakan Selçuk, pandemi süresince artan ihtiyaç sebebiyle KKD üretmek isteyen üreticilere güvenli ve uygun üretim konusunda teknik destek verildiğini vurgulayarak, uygun olmayan birçok farklı tip maskeye 'KKD değildir' yazısı verildiğini kaydetti.

Üreticilerin kişisel koruyucu donanımların üretiminde dikkatli olması gerektiğini kaydeden Selçuk, "Kişisel koruyucu donanımların seçiminde, ürünlerin standartlara uygun olmasına dikkat edilerek İSG profesyonellerinin ve çalışanlarının görüşleri dikkate alınmalı. Biz bakanlık olarak, iş sağlığı ve güvenliğinde insanı merkeze alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

KKD ÜRETMEK İSTEYENLERE BİLGİLENDİRME YAPILIYOR

Üreticilerin ihracat yapabilmeleri için gereken evraklar sağlanarak, KKD üretmek isteyen girişimcilere ve üreticilere üretimin nasıl yapılacağı, belgelendirme süreçleri ile ilgili gerekli bilgilendirme Bakanlık tarafından yapılıyor. Bu kapsamda CİMER, resmi yazı ve KKD İhbar Şikayet Hattı'na yapılan bilgi edinme başvurularına solunum koruyucular ve koruyucu tulumlar ile ilgili cevap veriyor.

Kaynak: İHA

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