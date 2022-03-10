Son dakika haberleri | Bakan Kasapoğlu, Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulunu kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç (THF) ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

THF'den yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, Başkan Kılıç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini Gençlik ve Spor Bakanlığındaki makamında kabul etti.

Hentbola dair bilgi alışverişinin yapıldığı görüşmenin ardından Kılıç, Bakan Kasapoğlu'na isminin yazılı olduğu ve milli sporcuların imzaladığı formayı takdim etti.