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Son dakika haberleri | Bakan Kasapoğlu, Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulunu kabul etti

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Son dakika haberleri | Bakan Kasapoğlu, Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulunu kabul etti

Son dakika haberlerine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç (THF) ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç (THF) ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

THF'den yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, Başkan Kılıç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini Gençlik ve Spor Bakanlığındaki makamında kabul etti.

Hentbola dair bilgi alışverişinin yapıldığı görüşmenin ardından Kılıç, Bakan Kasapoğlu'na isminin yazılı olduğu ve milli sporcuların imzaladığı formayı takdim etti.

Son dakika haberleri | Bakan Kasapoğlu, Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulunu kabul etti

Son dakika haberleri | Bakan Kasapoğlu, Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulunu kabul etti

Son dakika haberleri | Bakan Kasapoğlu, Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulunu kabul etti

AA / Fatih Çakmak - Spor

Türkiye Hentbol Federasyonu, Mehmet Kasapoğlu, Uğur Kılıç, Spor, Haberler

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