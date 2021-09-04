Son dakika haberleri | Bakan Kasapoğlu, Dünya Tekvando Federasyonu Başkanı Choue ile bir araya geldi
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Son dakika haberleri | Bakan Kasapoğlu, Dünya Tekvando Federasyonu Başkanı Choue ile bir araya geldi

Son dakika haberleri | Bakan Kasapoğlu, Dünya Tekvando Federasyonu Başkanı Choue ile bir araya geldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberlerine göre Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Paralimpik Oyunları'nın düzenlendiği Tokyo'da Dünya Tekvando Federasyonu (WT) Başkanı Dr. Chungwon Choue ile buluştu.

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Paralimpik Oyunları'nın düzenlendiği Tokyo'da Dünya Tekvando Federasyonu (WT) Başkanı Dr. Chungwon Choue ile buluştu.

Buluşmada Türkiye Tekvando Federasyon Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin ve Dış İlişkiler Sorumlusu Ali Sağırkaya da yer aldı.

Tekvando Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmenin ana konusu, Türkiye Tekvando Federasyonu'nun girişimleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Ankara'da yapılması planlanan uluslararası kamp ve antrenman merkezi oldu. WT Başkanı Choue, bu girişim nedeniyle Bakan Kasapoğlu ve Başkan Şahin'i kutladı. Choue, yapılacak tesisin başta Türk tekvandosu olmak üzere dünya tekvandosuna büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Başkan Choue, Türkiye'nin tekvandoda dünyanın en güçlü ülkelerinden olduğunu ve Tokyo'da olimpik ve Paralimpik Oyunları'nda 4 madalya kazandığını hatırlatarak, Türkiye Tekvando Federasyonu'nu Bakan Kasapoğlu nezdinde tebrik etti.Bakan Kasapoğlu da, Türk sporunu her zaman desteklediklerini ve özellikle tesisleşmeye önem verdiklerinin altını çizerek, yapılması planlanan merkezin tekvandoya büyük faydalar sağlayacağını ifade etti. Bakan Kasapoğlu, olimpik ve Paralimpik Oyunları'nı 4 madalyayla tamamlayan Tekvando Federasyonu'nu da kutladı.

Başkan Şahin de hem Bakan Kasapoğlu'na hem de WT Başkanı Choue'ye destek ve takdirleri için teşekkür etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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