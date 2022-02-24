Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu 6 spor merkezinin açılışını yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yapımı tamamlanan 6 spor merkezinin açılış törenini gerçekleştirdi. Bakan Kasapoğlu, milli sporcu Mete Gazoz'un isminin verildiği okçuluk tesisinin açılış kurdelesini de birlikte kesti.

Bakan Kasapoğlu, Ankara'nın Altındağ ilçesinde yapımı tamamlanan Beşikkaya Spor Merkezi, Battalgazi Yüzme Havuzu, YıldızTepe Spor Merkezi, Mete Gazoz Okçuluk Tesisi, Mavi Vatan Yüzme Havuzu ve Örnek Eğitim Kültür Merkezi'nin açılışını yaptı. Toplu açılış töreni; Vali Vasip Şahin, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, milli okçu Mete Gazoz ve öğrencilerin katılımıyla Yıldıztepe Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Burada konuşan Bakan Kasapoğlu, "'Bu yatırımlar milletin efendisi değil, hizmetkarı olmak üzere görev alan bir gönül insanının bir dava adamının liderliğinde, ülkemizin dört bir yanında her bir karışında gerçekleşen bir devrimin adıdır" dedi.

Bakan Kasapoğlu'nun konuşmasının ardından açılış töreni için kurdele kesimine geçildi. Bakan Kasapoğlu, Mete Gazoz ve beraberindekiler milli sporcunun adının verildiği Okçuluk Tesisini gezdi. Milli okçu Mete Gazoz burada okçuluk eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi. Ardından açıklama yapan Gazoz, "Tesis çok güzel olmuş. Bu tesise benim ismimin verilmesi ve buradaki genç sporcu kardeşlerimizin beni takip edip ismimin verildiği spor salonunda kendilerini geliştirmeleri aslında Tokyo'da aldığımız altın madalyadan çok daha kıymetli. Benim kendi hedeflerim çok daha fazla, ama sevdikleri branşı yapmaları çok önemli. Bu illa okçuluk olmak zorunda değil, kendi istemeleri ve yaptıkları zaman keyif alıp eğlenmeleri çok önemli. Keyif aldıkları zaman sonuna kadar gitsinler" dedi.