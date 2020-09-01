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Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu Giresun Limanı'nda incelemelerde bulundu

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun Limanı'nda incelemelerde bulundu.

Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu Giresun Limanı'nda incelemelerde bulundu
01.09.2020 15:38 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:43

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun Limanı'nda incelemelerde bulundu.

Limanı ziyaretinde yetkililerden brifing alan, limandaki yatırımları yerinde inceleyen Bakan Karasimailoğlu incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, "Tarihi bir ulaşım aksında bulunan Giresun Limanı'nın, Karadeniz Bölgesi'nde kuzey-güney bağlantıları sağlayacak ulaşım yatırımları ile stratejik önemi daha da yükselecektir" dedi. - GİRESUN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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