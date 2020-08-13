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Son dakika haberleri! Atık Yönetimi çocuk oyun alanında öğrenilecek

Son dakika haberine göre 'Kontrollü Sosyal Hayat' prensibi doğrultusunda faaliyetlerine devam eden Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, Akademi Çevre Geri Dönüşüm Merkezi'ni açtı.

Son dakika haberleri! Atık Yönetimi çocuk oyun alanında öğrenilecek
13.08.2020 10:14 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:18

'Kontrollü Sosyal Hayat' prensibi doğrultusunda faaliyetlerine devam eden Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, Akademi Çevre Geri Dönüşüm Merkezi'ni açtı. Çocuklar aktivite alanında sürdürülebilir bir yaşam için geri dönüşümün tüm süreçlerini eğlenerek öğrenecek.

KidZania İstanbul, 'Kontrollü Sosyal Hayat' prensibi doğrultusunda yeni aktiviteler geliştirmeye devam ediyor. Akademi Çevre iş ortaklığı ile Geri Dönüşüm Merkezi'nin kapılarını açan çocuklar ülkesi, misafirlerine ekolojik denge için geri dönüşümün önemini aktaracak. KidZania İstanbul CEO'su Ebru Timur'un ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa Akademi Çevre Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Işık ve Akademi Çevre CEO'su Ufuk Işık katıldı.

"Geri dönüşümün sürdürülebilirliğe katkısını öğrenecekler"

Akademi Çevre Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Işık, çocukların elektrikli ve elektronik atık eşyaların geri dönüştürülmesini akranlarıyla eğlenerek deneyimleme fırsatı bulacağını belirtti. Aynı zamanda sürdürülebilirliğe olan katkısını öğreneceklerini söyleyen Uğur Işık, "Çocuklar, doğal kaynaklara ve çevreye karşı olan farkındalıklarını KidZania Akademi Çevre Geri Dönüşüm Merkezi aracılığı ile daha da artıracak" dedi.

Akademi Çevre CEO'su Ufuk Işık ise ekolojik denge ve kaynakların sürdürülebilirliği için çocuklara geri dönüşüm alışkanlığının kazandırılmasının önemine vurgu yaptı. Ufuk Işık, KidZania İstanbul'da çocukların elektronik atıkların ayrıştırılmasından geri dönüşümün çevreye olan katkısına kadar tüm süreci yerinde deneyimleme fırsatı bulacaklarını açıkladı. Ufuk Işık ayrıca aktivite alanının açılışından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Çocuklara dünyanın en önemli problemlerini sorduklarında çevrenin, ilk sıralarda yer aldığını belirten Ebru Timur, dünya problemlerinin farkında olan bir nesil yetiştiğinin altını çizdi. Çevrenin korunması ve doğal yaşama karşı çocukların bilinçli olduğunu aktaran Timur, "Çocuklar, nesli tükenen hayvanlardan küresel ısınmaya, uzaydaki çöplerden pembe yunusa kadar birçok konuda fikir sahibiler. Aynı zamanda sorunlar üzerinde düşünüyor ve çözüm önerileri üretiyorlar. Teknolojiyi sürdürülebilir bir yaşam için kullanmak konusunda da bilgililer. Firma olarak bilgilerini deneyimlemelerini amaçlıyoruz" diye konuştu.

Çocuklar, Atık Yönetim Uzmanı olacak

Çocukların çevreye olan duyarlılıkları ile Geri Dönüşüm Merkezi'ne büyük ilgi göstereceklerini düşünen Timur, "Yeni aktivite alanımızda misafirlerimiz elektrikli ve elektronik atık eşyaların geri dönüşümü hakkında bilgi sahibi olacak ve aktivitenin sonunda 'Atık Yönetimi Uzmanı' olacaklar" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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