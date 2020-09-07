Son dakika haberleri: ARNAVUTKÖY'DE İLGİNÇ KAZA; TRAFİĞE KAPALI YOLDA KUM YIĞININA BÖYLE ÇARPTI
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Son dakika haberleri: ARNAVUTKÖY'DE İLGİNÇ KAZA; TRAFİĞE KAPALI YOLDA KUM YIĞININA BÖYLE ÇARPTI

Son dakika habere göre Emin YEŞİL/ ARNAVUTKÖY'de yol yapım çalışması devam eden ve henüz trafiğe açılmamış yolda giden hafif ticari aracın sürücüsü kum yığınına çarptı.

Son dakika haberleri: ARNAVUTKÖY'DE İLGİNÇ KAZA; TRAFİĞE KAPALI YOLDA KUM YIĞININA BÖYLE ÇARPTI
07.09.2020 09:57 | Son Güncelleme: 07.09.2020 10:01

Emin YEŞİL/ ARNAVUTKÖY'de yol yapım çalışması devam eden ve henüz trafiğe açılmamış yolda giden hafif ticari aracın sürücüsü kum yığınına çarptı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Kaza, dün akşam saat 20.30 sıralarında Arnavutköy Tayakadın yolunda meydana geldi. Yol yapım çalışması devam eden ve henüz trafiğe açılmamış yolda giden hafif ticari aracın sürücüsü kum yığına çarptı. O anlar bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamarası ile kaydedildi. Kaza anını görüntüleyen araç sürücüsü ve araçta bulunan diğer kişilerin şaşırdığı, araç sürücüsünün daha sonra "Bir şey olmaz" dediği görüntülere yansıdı

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Kaynak: DHA

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