Apple, tartışma yaratan "Çocuk istismarına karşı telefon tarama" planını askıya aldı
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Apple, tartışma yaratan "Çocuk istismarına karşı telefon tarama" planını askıya aldı

Apple, tartışma yaratan 'Çocuk istismarına karşı telefon tarama' planını askıya aldı
Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Ekonomi

Dünyanın önemli teknoloji üreticilerinin başında gelen Apple, çocuk istismarına karşı telefonları tarama projesini askıya aldı. Şirketin bu projesi, "Özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği" gerekçesiyle eleştirilmişti.

Dünyanın önde telefon ve bilgisayar üreticileri arasında yer alan Apple, "Çocuk istismarına karşı telefon tarama" projesinden geri adım attı. Şirket, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle tartışma yaratan güncellemeyi şimdilik hayata geçirmeyecek.

TAMAMEN MASADAN KALDIRILMADI

Apple, internet sitesinden yaptığı açıklamada, çocukların iletişim araçları ile cinsel istismarını ve bu tür malzemelerin yayılmasını önlemek için geliştirdikleri özelliklerin kullanıma girmesini, müşterilerden, araştırmacılardan ve hak savunucusu kuruluşlardan gelen yorumlar üzerine ertelediklerini belirtti. Açıklamada, sistemin tamamen masadan kaldırılmadığı, ancak eleştiriler doğrultusunda geliştirebilmek için lansmanın ertelendiği vurgulandı. Ancak özelliklerin ne zaman devreye girebileceğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

HASSAS İÇERİK TARAMASI

Apple'ın geçen ay kullanıcıların iCloud içeriklerini çocuk istismarı içeren görüntü ve videolara karşı tarayacağını açıklaması, şirketin kişisel gizlilik politikalarıyla çeliştiği için tartışmalara neden olmuştu. Apple çocuk istismarına karşı aldıkları üç aşamalı önlemlerin ilk aşamasında, yapay zeka teknolojileri sayesinde özel yazışmaları görüntülemeden, yalnızca CSAM (Child Sexual Abuse Material) olarak anılan hassas içerik taraması yapacağını açıklamıştı.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİ UYARACAKTI

Söz konusu sistem, çocuk istismarı ile ilgili şüpheli görselleri, gerçek kişilerin incelemesine sunarak gerektiğinde güvenlik güçlerinin uyarılmasını sağlayacaktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan

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Apple, tartışma yaratan "Çocuk istismarına karşı telefon tarama" planını askıya aldı - Haberler Ekonomi
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