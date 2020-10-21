Son dakika haberleri! API: ABD petrol stokları 584,000 varil yükseldi
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Son dakika haberleri! API: ABD petrol stokları 584,000 varil yükseldi

21.10.2020 07:41 | Son Güncelleme: 21.10.2020 07:45
Son dakika haberleri! API: ABD petrol stokları 584,000 varil yükseldi

Son dakika haber... ABD hampetrol stokları, 16 Ekim'de sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 584,000 milyon varil yükseldi.

ABD hampetrol stokları, 16 Ekim'de sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 584,000 milyon varil yükseldi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, aynı haftada, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki rezervler de 2.17 milyon varil yükseldi.

API verilerine göre, ABD'de benzin stokları ise aynı haftada 1 milyon 620,000 varil, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 5 milyon 980,000 varil azaldı.API verilerinin açıklanmasının ardından, Aralık teslimi Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 0.85 artışla 42.82 dolara ve aynı ay teslimi Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.78 artışla 41.38 dolara yükseldi.

Hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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