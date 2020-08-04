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Son dakika haberleri... Antalya çifte bayram yaşadı, gözler Rus turiste çevrildi

Son dakika ekonomi haberine göre Bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan 4 günlük Kurban Bayramı tatili, Antalyalı turizmcilere can suyu oldu.

Son dakika haberleri... Antalya çifte bayram yaşadı, gözler Rus turiste çevrildi
04.08.2020 16:12 | Son Güncelleme: 04.08.2020 16:18

Bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan 4 günlük Kurban Bayramı tatili, Antalyalı turizmcilere can suyu oldu. Otellerde hareketlilik ve doluluk yaşandığına dikkat çeken TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, yaşanan hareketliliğin diğer sektörleri de etkilediğini kaydetti. POYD Başkanı Ülkay Atmaca da Antalya'nın bayramı iyi geçirdiğini belirterek, şimdi ise Rus turistleri beklediklerini söyledi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır, bayramda doluluk yaşandığına dikkat çekti. Tüm bölgelerde hizmete giren otellerde hareketlilik yaşandığını belirten Çorabatır, "Yaşanan hareketlilik, diğer sektörlerde de etkili oldu. Yurt dışı pazarında da hareketlilik başladı. Ülkemizde faaliyete geçirilen Güvenli Turizm Sertifikası Programı yurt dışından da yakından takip ediliyor" dedi.

Çorabatır, 10 Ağustos'tan sonra Rusya'dan turizm beldelerine direkt uçuşların başlamasıyla hareketliliğin daha da artmasını beklediklerini söyledi.

"Bayram bitti, şimdi de Rusları bekliyoruz"

Antalya'nın bayramı iyi geçirdiğini kaydeden Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Ülkay Atmaca ise açık olan tesislerin doluluk yaşadığını belirtti. Atmaca, "Türk misafirlerimiz yoğunlukta hala devam ediyoruz. Avrupa Birliği'nin de seyahat uyarısını kaldırıyoruz. Ben kendi otelimde yüzde 20 doluluğun üzerine çıkmadım, diğer otellerimiz de sertifikasyon sistemlerine göre misafir aldı. Bayramda beklenilen rakamlara ulaştık. Normalleşme süreciyle birlikte Türk misafirlerimizle sezona başladık ve öyle devam ediyoruz. Şu an Ukrayna iyi gidiyor, Romanya ve İngiltere başladı. Şimdi de Rusya'yı bekliyoruz. Ruslar 10 Ağustos'ta Antalya, Bodrum ve Dalaman'a direkt uçuşlara başlayacak" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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