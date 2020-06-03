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Beşiktaş, Altınordu'da oynayan Kerim Alıcı'yı transfer etmek istiyor

Yerli ve bonservisi uygun oyuncuları kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme, Fenerbahçe'de oynayan Barış Alıcı'nın ikiz kardeşi Kerim Alıcı geldi. Altınordu Kerim'in satışına sıcak bakarken, genç futbolcu da Süper Lig'de oynamaya sıcak bakıyor.

Beşiktaş, Altınordu'da oynayan Kerim Alıcı'yı transfer etmek istiyor
03.06.2020 12:41 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:32

TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu'da forma giyen sağ bek Kerim Alıcı ile Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia edildi. Geçen sezondan bu yana Kerim'i takip eden siyah-beyazlıların İzmir temsilcisine teklif sunmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Türk futbolunda son yılların yetiştirici kulübü olup bu yıl Ravil Tagir, Burak İnce, Hüseyin Atakan Üner gibi gençleri de vitrine çıkaran Altınordu yönetiminin cazip bir teklif gelmesi halinde Kerim'in satışına sıcak baktığı öğrenildi. Bu sezon kırmızı-lacivertli formayla 25 maçta görev alıp, 3 asist yapan 23 yaşındaki savunmacının Altınordu ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KERİM DE SÜPER LİG'DE OYNAMAK İSTİYOR

Geçen sezon Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olarak bu yıl Belçika'da Westerlo forması giyen Barış Alıcı'nın ikiz kardeşi olan Kerim'in de Süper Lig'de mücadele eden bir kulüpte görev almak istediği gelen haberler arasında.

Altınordu'da profesyonel olan Kerim, A takıma yükseldikten sonra son 4 sezonda 1. Lig'de toplam 83 maçta görev alıp, 3 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Genç defans oyuncusu bir kez U18, bir kez de U21 Milli Takım formasını terletti. Kerim, kariyerinde şimdiye kadar hiç kırmızı kart görmeyerek de dikkat çekti.

Kaynak: DHA

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