Son dakika haberleri: Altının kilogramı 493 bin liraya yükseldi
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Son dakika haberleri: Altının kilogramı 493 bin liraya yükseldi

Son dakika haberleri: Altının kilogramı 493 bin liraya yükseldi
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri: Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 493 bin 350 liraya çıktı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 493 bin 350 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 489 bin 100 lirayı, en yüksek ise 493 bin 350 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 493 bin 350 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 240 milyon 973 bin 715,07 lira, işlem miktarı ise 495,61 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 245 milyon 465 bin 595,38 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessesi, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti Yetkili Müessesi ve Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi AŞ şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış487.000,001.809,50
En Düşük489.100,001.800,00
En Yüksek493.350,001.815,00
Kapanış493.350,001.813,15
Ağırlıklı Ortalama489.538,021.814,09
Toplam İşlem Hacmi (TL)240.973.715,07

Toplam İşlem Miktarı (Kg)495,61

Toplam İşlem Adedi24

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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