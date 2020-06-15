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Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi.

Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi
15.06.2020 16:43 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:07

Altın piyasasında, en düşük 376 bin 200 lira, en yüksek 379 bin 260 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,38 azalışla 376 bin 200 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 1.967 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 727 milyon 972 bin 467,75 lira, işlem miktarı ise 1.967,64 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 734 milyon 32 bin 771,12 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 381.500,001.736,15
En Düşük 376.200,001.710,50
En Yüksek379.260,001.723,85
Kapanış376.200,001.713,00
Ağırlıklı Ortalama 377.820,481.715,32
Toplam İşlem Hacmi (TL)727.972.467,75
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.967,64
Toplam İşlem Adedi46

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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