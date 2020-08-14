Son dakika haberleri: Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran kişi gözaltına alındı Son dakika haberi: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldırıp hakaret ettiği görüntüleri sosyal medyada tepki çeken kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldırıp hakaret ettiği görüntüleri sosyal medyada tepki çeken kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Trafikte yol verme tartışması nedeniyle Sena kardeşimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır. Beni derinden üzen bu olayı kınıyorum. Hep birlikte takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA