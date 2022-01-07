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Son dakika haberleri: Adanaspor'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika haberleri: Adanaspor'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi... TFF 1. Lig'de Bursaspor ile İstanbul'da karşılaşacak olan Adanaspor'da son dakika gelişmesi yaşandı.

TFF 1. Lig'de Bursaspor ile İstanbul'da karşılaşacak olan Adanaspor'da son dakika gelişmesi yaşandı. Turuncu-beyazlı ekipte 3 futbolcunun koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Bursaspor müsabakası öncesi Covid-19 testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde 3 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızın; takip izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır" denildi.

Ayrıca Turuncu-Beyazlı futbolculardan Ahmethan Köse ve Kadir Keleş sakatlıkları nedeniyle Bursaspor maçı kadrosundan çıkarıldı. - ADANA

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