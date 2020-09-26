Son dakika haberleri... Adana'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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Son dakika haberleri... Adana'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

26.09.2020 23:07 | Son Güncelleme: 26.09.2020 23:10
Son dakika haberleri... Adana'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Adana'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Adana'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi'nde, Ahmet E. ile Aytekin, Vedat ve Sedat Ç. tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Ahmet E'ye av tüfeğiyle ateş edildi.

Ayağından yaralanan Ahmet E, Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan zanlıları arama çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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