Son dakika haberleri... Adana'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Adana'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Adana'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi'nde, Ahmet E. ile Aytekin, Vedat ve Sedat Ç. tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Ahmet E'ye av tüfeğiyle ateş edildi.

Ayağından yaralanan Ahmet E, Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan zanlıları arama çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa