Son dakika haberi... Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
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Son dakika haberi... Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi

Son dakika haberlerine göre ANTALYA'da, Yaser Bayar, bir otomobil firmasından 7 yıl önce aldığı sıfır otomobilde, motor ve şanzıman arızası çıkması üzerine başlattığı hukuk mücadelesini kazandı.

Son dakika haberi... Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
22.06.2020 12:34 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:34

ANTALYA'da, Yaser Bayar, bir otomobil firmasından 7 yıl önce aldığı sıfır otomobilde, motor ve şanzıman arızası çıkması üzerine başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Ticaret mahkemesinin 'ayıplı malın yenisiyle değiştirilmesi' yönündeki kararını, Yargıtay onadı. Bayar'ın avukatı Mehmed Akif Kavçakar, "Sıfır araç alacaklara tavsiyem, araçları sıfır bile olsa ekspertiz raporu almayı ihmal etmesinler" dedi.

Antalya'da yaşayan Yaser Bayar, 2013 yılının Temmuz ayında bir otomotiv firmasından sıfır otomobil satın aldı. Ancak otomobilde motor ve şanzıman arızası çıktı. Hemen firmaya geri 

götürdü. Firma ise otomobilin, motorunun değiştirilmesini teklif etti. Teklifi reddeden Yaser Bayar, otomobilin ayıplı olduğunu ve yenisiyle değiştirilmesi gerektiği yönünde talep formu doldurdu. Bu talebi de otomotiv firması geri çevirdi. Bayar, konuyu Antalya 3. Tüketici Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkeme, gelen bilirkişi raporu doğrultusunda, tüketicinin mağduriyetinin giderilmesi yönünde karar verdi.YARGITAY, YEREL MAHKEMENİN KARARINI YERİNDE BULDUOtomotiv firması, karara itiraz ett. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde yeniden görülen davada da Bayar haklı bulundu.  Firma bu kez Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay, kararı, Bayar lehine onadı. Yargıtay kararında, "Aracın ayıplı olduğunun tespiti ile aracın davalı satıcıya teslimine, aynı marka ve modeldeki ayıpsız bir araç ile değiştirilmesine karar verilmiştir" denildi.OTOMOBİL YERİNE PARASINI ALDI

Yaser Bayar, 5 yıllık hukuk mücadelesinin ardından aynı firmadan otomobil almayacağını belirterek, otomobilin değeri tutarındaki parayı, aldı.  Yaser Bayar'ın avukatı Mehmed Akif Kavçakar, "Firma yargı sürecini uzatmak için elinden geleni yaptı. Beş yılın sonunda haklı bulunduk. Adalet gecikmiş olsa da yerini buldu. Sıfır araç alacaklara tavsiyem, araçları sıfır bile olsa ekspertiz raporu almayı ihmal etmesinler" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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