Varisler dava açtı, eski bakan Işılay Saygın'ın bankadaki kasası hakim gözetiminde açıldı
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Varisler dava açtı, eski bakan Işılay Saygın'ın bankadaki kasası hakim gözetiminde açıldı

15.10.2020 15:27 | Son Güncelleme: 15.10.2020 17:42

Eski Turizm ve Çevre Bakanı Işılay Saygın'ın geçen yıl 72 yaşında yaşamını yitirmesinin ardından mirasçılarının yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle açılan dava kapsamında bankadaki kasası açıldı. Mahkeme kararıyla açılan kasadan çıkan ziynet eşyaları ile döviz, miras anlaşmazlığı yaşayan kardeşler ile yeğenler arasında paylaştırılacak.

Esi bakan Işılay Saygın, 27 Temmuz 2019'da nefes darlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Saygın'ın ölümüyle birlikte, daha önce vefat eden kardeşi Namık Saygın'ın 4 çocuğu ile kardeşleri Işık ve Metin Saygın arasında miras anlaşmazlığa başladı.

MİRAS KAVGASI MAHKEMEYE TAŞINDI

Yaşanan miras kavgası, 12'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'ne taşındı. Varisler, mal varlığının tespiti davası açtı. Mahkeme, Işılay Saygın'dan kalan 20 milyon TL'yi 2 kardeş ile 4 yeğen arasında paylaştırdı.

Varisler dava açtı, eski bakan Işılay Saygın'ın bankadaki kasası hakim gözetiminde açıldı
Işılay Saygın

VARİSLER ANLAŞMAZLIĞA DÜŞTÜ

Ancak kardeşler ve yeğenler, 10 milyon TL değerindeki gayrimenkuller ile banka kasasında bulunan para ve ziynet eşyaları nedeniyle anlaşmazlığa düştü.

BANKADAKİ KASA AÇILDI

12'nci Sulh Hukuk Mahkemesi de kasanın açılmasına karar verdi. Hakim gözetiminde banka şubesinde açılan kasadan ziynet eşyaları ile bir miktar döviz çıktı. Kasadan çıkanlar ile gayrinmenkuller, mahkeme kararıyla paylaştırılacak.

Varisler dava açtı, eski bakan Işılay Saygın'ın bankadaki kasası hakim gözetiminde açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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Haber Yorumları (9)
ADSIZ: böyle teyzem halam neden yok
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VAAAY: Varisler deyince hastalık olan varis anladım. Vârismiş.
Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
ARİF: olm bu devlet memuru degilmi bakan dediğiniz kişi nereyi satmış savmış bu yada maaşı kac liraymış
Cevap Yaz 2 11 Yayından Kaldır
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