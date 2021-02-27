Son dakika haberi! Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Son dakika haberi! Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

27.02.2021 12:55 | Son Güncelleme: 27.02.2021 12:58
Son dakika haberi! Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Gelen son dakika haberine göre Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve tedavisine hastanede devam edileceği belirtildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve tedavisine hastanede devam edileceği belirtildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, "Kovid-19 semptomları görülmesi üzerine yaptırdığı testi pozitif çıkan federasyon başkanımız Prof. Dr. Ersan Başar evinde tedaviye alınmıştır. Ancak Başar'ın ateşinin düşmemesi ve rahatsızlığının artması nedeniyle tedbir amaçlı olarak tedavisine SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edilecektir. Kendisine acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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