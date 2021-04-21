Türk-İş, Hak-İş, TİSK ve TOBB'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kısa çalışma ödeneği teşekkürü
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Türk-İş, Hak-İş, TİSK ve TOBB'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kısa çalışma ödeneği teşekkürü

Türk-İş, Hak-İş, TİSK ve TOBB'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kısa çalışma ödeneği teşekkürü
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Ekonomi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ortak bir açıklama yaparak kısa çalışma ödeneği'nin uzatılması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa çalışma ödeneğinin tüm sektörler için nisan, mayıs vehaziranı kapsayacak şekilde devam edeceğini açıklaması iş dünyası tarafından sevinçle karşılandı.

DÖRT KURUMDAN ORTAK AÇIKLAMA

Erdoğan'ın verdiği müjdeli haber sonrası Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ortak bir açıklama yaparak Erdoğan'a teşekkür etti.

Yapılan ortak açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasını çok kıymetli buluyoruz. Salgınla mücadele sürecinin devam etmesi başta olmak üzere, son dönemde yaşanan diğer zorluluklar sebebiyle tüm çalışma hayatının ihtiyacı vardı. Öncelikle bu konuda yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, kendisi nezdinde tüm ilgililere teşekkür ediyoruz.Devletimizin koordinasyonunda, Türk-İş, Hak-İş, TİSK ve TOBB olarak işçi ve işverenleri koruyan ve destekleyen bu uygulamanın devamı için teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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