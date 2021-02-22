Son dakika haberi... TÜİK-Sektörel güven hizmet ve inşaatta düştü, perakendede yükseldi
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Son dakika haberi... TÜİK-Sektörel güven hizmet ve inşaatta düştü, perakendede yükseldi

22.02.2021 11:57 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:01
Son dakika haberi... TÜİK-Sektörel güven hizmet ve inşaatta düştü, perakendede yükseldi

Son dakika haberlerine göre Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Şubat'ta aylık bazda, hizmet sektöründe yüzde 1.4 ve inşaat sektöründe yüzde 1.3 düşerken, ticaret sektöründe yüzde 0.4 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Şubat'ta aylık bazda, hizmet sektöründe yüzde 1.4 ve inşaat sektöründe yüzde 1.3 düşerken, ticaret sektöründe yüzde 0.4 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ocak ayında 101.9 iken, Şubat ayında yüzde 1.4 azalarak 100.4 değerini aldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Şubat ayında yüzde 0.4 artarak 108.9 değerini aldı. Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 84.2 iken, Şubat ayında yüzde 1.3 azalarak 83.1 değerini aldı. Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor; endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor. (Grafik - Tablo)

 


Son dakika haberi... TÜİK-Sektörel güven hizmet ve inşaatta düştü, perakendede yükseldi
Son dakika haberi... TÜİK-Sektörel güven hizmet ve inşaatta düştü, perakendede yükseldi
Son dakika haberi... TÜİK-Sektörel güven hizmet ve inşaatta düştü, perakendede yükseldi
Son dakika haberi... TÜİK-Sektörel güven hizmet ve inşaatta düştü, perakendede yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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