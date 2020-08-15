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Son dakika haberi... Trabzonspor'un bir oyuncusunda daha koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika haberi... Trabzonspor Kulübü, dün bir oyuncusunda koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, bugün yapılan testlerde bir oyuncusunda daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Son dakika haberi... Trabzonspor'un bir oyuncusunda daha koronavirüs testi pozitif çıktı
15.08.2020 18:26 | Son Güncelleme: 15.08.2020 18:30

Trabzonspor Kulübü, dün bir oyuncusunda koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, bugün yapılan testlerde bir oyuncusunda daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızda dün bir oyuncumuzun COVID 19 testinin pozitif çıkmasının ardından aynı şikayetlerle PCR testi yaptıran bir başka oyuncumuzda da COVID 19 pozitif tespit edilmiş olup oyuncumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır" denildi.


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Kaynak: DHA

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