Son dakika haberi: Trabzon'da aşı karşıtı ve kararsızlara yönelik ikna çalışmaları sürüyor
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Son dakika haberi: Trabzon'da aşı karşıtı ve kararsızlara yönelik ikna çalışmaları sürüyor

Son dakika haberi: Trabzon'da aşı karşıtı ve kararsızlara yönelik ikna çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "mavi" kategoriye geçen Trabzon'da, toplumsal bağışıklığın daha da artırılması için aşılama çalışmalarında ikna sürecine hız verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "mavi" kategoriye geçen Trabzon'da, toplumsal bağışıklığın daha da artırılması için aşılama çalışmalarında ikna sürecine hız verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sahada görevli sağlık ekiplerince çeşitli meslek gruplarında çalışanların yanı sıra yaşlı ve evinden çıkamayan kişilerin aşılanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

İlk doz aşısını olmasına karşın 2. doz aşısını yaptırmayan 38 bin kişinin bulunduğu kentte, Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, vatandaşları telefonla aranarak aşı olmaları konusunda ikna çalışması yürütüyor.

Usta, AA muhabirine, pandemi sürecinde aşılama çalışmalarına önem verdiklerini söyledi.

Henüz aşı olmayan ya da ikinci doz için başvuruda bulunmayanların ikna edilebilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Usta, Beşikdüzü ilçesinde ikinci doz aşısını olmayan bir kişiyi arayarak ikna çalışması yaptığını belirtti.

Görüşmeyi olumlu şekilde sonlandırmalarının yanı sıra aynı kişinin ailesinden iki kişiyi de ikna ettiğini dile getiren Usta, "Beşikdüzü ilçesinde yaşayan E.D. ile yaptığım görüşme sonucunda bir sonraki gün ikinci doz aşısını olduğu bilgisini aldık. Ayrıca bu kişi, hiç aşı olmayan kardeşi ve kardeşinin eşini de birinci doz aşı olmaya ikna etti. Bu kişiler aşılarını Beşikdüzü Toplum Sağlığı Merkezi'nde oldular." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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