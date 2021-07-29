Son dakika haberi: Sultangazi'de bodrum katında yangın
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Son dakika haberi: Sultangazi'de bodrum katında yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Sultangazi'de bodrum katında yangın Sultangazi'de 6 katlı bir binanın bodrum katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sultangazi'de bodrum katında yangın

İSTANBUL - Sultangazi'de 6 katlı bir binanın bodrum katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bazı vatandaşlar yoğun dumandan etkilendi.

Olay, Sultangazi 50. yıl mahallesi 2091 sokakta 6 katlı binanın bodrum katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ali Rıza Poyraz, isimli şahsa ait binanın bodrum katından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek depo olarak kullanılan alandaki naylon ve plastik malzemeleri sardı.

Sokakta yoğun duman ve kokuyu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bazı vatandaşlar ise yangın tüpleri ile alevlere müdahale müdahale ettiler. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına büyümeden müdahale etti. Bazı vatandaşlar yoğun dumandan etkilendi. Duman itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Son dakika haberi: Sultangazi'de bodrum katında yangın
Son dakika haberi: Sultangazi'de bodrum katında yangın
Son dakika haberi: Sultangazi'de bodrum katında yangın
Son dakika haberi: Sultangazi'de bodrum katında yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Tik

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