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Son dakika haberi: Soma'da kapalı pazar yeri hizmet vermeye başladı

Son dakika haberleri: Manisa'nın Soma ilçesinde yeni katlı kapalı pazar yeri hizmete açıldı.

05.08.2020 17:07 | Son Güncelleme: 05.08.2020 18:12

Manisa'nın Soma ilçesinde yeni katlı kapalı pazar yeri hizmete açıldı.

Belediye Başkanı Ali Tulup, İstiklal Caddesi üzerinde 25 milyon liralık yatırımla 25 bin metrekare alana inşa edilen ve içerisinde 400 araçlık otoparkı da bulunan katlı kapalı pazar yerinin ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.

Soma Seyyar Pazarcılar Dernek Başkanı Coşkun Çayıroğlu da yeni pazar yerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "30 yıldır eski pazar yerinde Soma'nın en büyük pazarı kuruluyordu. Yıllardır yağmurda, soğukta, sıcakta orada pazar açtık. Burada Soma Belediyesi bize modern bir pazar yeri yaptı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. 548 esnafımız bugün burada sergi açtı." açıklamasında bulund.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi: Soma'da kapalı pazar yeri hizmet vermeye başladı

Kaynak: AA

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