Son dakika haberi: Solhan Spor'da smaçör ve orta oyuncu transferi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Solhan Spor'da smaçör ve orta oyuncu transferi

Son dakika haberi: Solhan Spor'da smaçör ve orta oyuncu transferi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdüren Solhan Spor, eski kaptanları tecrübeli smaçör Murat Karakaya ile orta oyuncu Halil İbrahim Kurt'u renklerine bağladı.

Yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdüren Solhan Spor, eski kaptanları tecrübeli smaçör Murat Karakaya ile orta oyuncu Halil İbrahim Kurt'u renklerine bağladı. Transferlerini önemli ölçüde tamamlayan Solhanspor'un 11 oyuncu ile anlaştığı belirtildi.

Efeler Ligi takımlarından Bingöl Solhan Spor Kulübü, transfer çalışmalarında sona yaklaştı. Kulüp Başkanı Ziya Sözen, yeni sezon için önemli transferler yaptıklarını belirterek, biri smaçör ve biri de orta oyuncu olmak üzere kadroya dahil edilen 2 oyuncu ile birlikte 11 sporcuyu renklerine bağladıklarını söyledi.

Halk Bank ve Fenerbahçe'den birer sporcu ile anlaştıklarını açıklayan Sözen, "2020-21 sezonunda katıldığımız Efeler Ligi'nde ikinci sezon hazırlıklarımız kapsamında önemli transferler gerçekleştirdik. Gerek yerli ve gerekse yabancı önemli sporcular ile anlaşarak iyi bir kadro oluşturma gayretimizde sona vardık diyebiliriz. Voleybola SSK'da başlayıp bir çok önemli kulüpte forma şansı bulan ve 2019-20 sezonunda Solhan Spor'umuzda kaptanlık da yaparak Efeler Ligi'ne çıkmamıza önemli katkı sağlayan sporcumuz Murat Karakaya ile yeni sezon için anlaşmaya vardık. Bir de Fenerbahçe altyapısında yetişen ve iki sezon başka kulüplerde kiralık oynayıp tekrar Fenerbahçe'de forma terleten orta oyuncu Halil İbrahim Kurt ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşarak 11 sporcuyu kadromuza dahil etmiş olduk. İki sporcumuz da bir çok kez milli formamızı terletmiş ve önemli başarılara imza atmıştır. Transfer görüşmelerimiz devam ediyor" dedi. - BİNGÖL

Son dakika haberi: Solhan Spor'da smaçör ve orta oyuncu transferi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Nikos Dendias Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Oğuzhan Koç Demet Evgar İlker Kaleli
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Solhan Spor'da smaçör ve orta oyuncu transferi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 14:27:05. #1.14#

title