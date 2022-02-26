Son dakika haberi... Şenol Fidan: "Maçı, son vuruşu iyi yapan takım kazandı diye düşünüyorum"

ANKARA (İHA) - Ankara Keçiörengücü mağlubiyeti ardından konuşan Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, "Temaslı oyunda rakipten iki oyuncunun sarı kart görmesi lazımdı. Hakem bunları pas geçince rakip daha da yükseldi. Maçı en son vuruşu iyi yapan takım kazandı diye düşünüyorum" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup olan Tuzlaspor'da maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Şenol Fidan, "Zaman zaman yaptığımız pas hataları istediğimiz oyunu oynamaya izin vermedi. Hakem arkadaşın da göstermiş olduğu müsemma da var. Temaslı oyunda rakipten iki oyuncunun sarı kart görmesi lazımdı. Hakem bunları pas geçince rakip daha da yükseldi. Maçı en son vuruşu iyi yapan takım kazandı diye düşünüyorum. Yenilgi tabi ki üzüntü oluşturdu. Önümüze eksik bir Boluspor maçı var. O maçı kazanıp üst sıralara tırmanmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Spor