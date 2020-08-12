Son dakika haberi: Selçuk: "(Kovid-19 tedbirleriyle başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı) Bakanlık olarak tüm süreç...
Bir son dakika haberine göre Selçuk: "(Kovid-19 tedbirleriyle başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı) Bakanlık olarak tüm süreç boyunca sahada ve okullarımızda olacağız."
12.08.2020 20:43 | Son Güncelleme: 12.08.2020 21:18
Selçuk: "(Kovid-19 tedbirleriyle başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı) Bakanlık olarak tüm süreç boyunca sahada ve okullarımızda olacağız."
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Kaynak: AA