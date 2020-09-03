HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son dakika haberi... Samsunspor'un hazırlık maçına koronavirüs engeli

Son dakika spor haberine göre Yılport Samsunspor'un 1922 Konyaspor ile bugün oynayacağı hazırlık maçı, iki ekipte de koronavirüs vakaları görülmesi nedeniyle iptal edildi.

Son dakika haberi... Samsunspor'un hazırlık maçına koronavirüs engeli
03.09.2020 17:27 | Son Güncelleme: 03.09.2020 17:31

Yılport Samsunspor'un 1922 Konyaspor ile bugün oynayacağı hazırlık maçı, iki ekipte de koronavirüs vakaları görülmesi nedeniyle iptal edildi.

TFF 1'inci Lig ekibi Yılport Samsunspor ile TFF 2'nci Lig'de yer alan 1922 Konyaspor arasında Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda bugün saat 18.00'de oynanacak hazırlık maçının, iki ekipte de koronavirüs vakalarına rastlanması nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Maç öncesi yapılan koronavirüs testlerinde, 1922 Konyaspor takımından 5 futbolcu ile Samsunspor'da 3 idari personelin sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

Samsunspor'un pazar günü Giresunspor ile yapacağı hazırlık karşılaşmasının oynanıp oynanmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Kırmızı-beyazlılar, daha önce Trabzonspor ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanmıştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Faik Öztrak Mansur Yavaş Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Wilma Elles Yıldız Tilbe Demet Akalın Çağatay Ulusoy
Spor Metin Oktay Eddie Newton Sergen Yalçın Enner Valencia Malcolm Thomas
Daha Fazla Bakan Eylül Yunanistan Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Samsunspor'un hazırlık maçına koronavirüs engeli - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 17:31:41. #1.14#
title