Son dakika haberi: Samsunspor, 7'nci transferini yaptı
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Son dakika haberi: Samsunspor, 7'nci transferini yaptı

Son dakika haberi: Samsunspor, 7'nci transferini yaptı
Demirören Haber Ajansı / Gökhan İçkilli - Haberler | Spor

Son dakika haberlerine göre TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Bursa Yıldırımspor'dan 21 yaşındaki kanat oyuncusu Furkan Fehmi Güneş ile prensipte 4 yıllık anlaşarak 7'nci transferini yaptı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Bursa Yıldırımspor'dan 21 yaşındaki kanat oyuncusu Furkan Fehmi Güneş ile prensipte 4 yıllık anlaşarak 7'nci transferini yaptı.

Kulübün resmi hesaplarından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Bursa Yıldırımspor takımında forma giyen Furkan Fehmi Güneş ile 4 yıllık prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.

Samsunspor takımı daha önce Erald Çinari, Hasan Kılıç, Hüseyin Öztürk, Brahim Darri, Alp Tutar ve Soner Gönül ile prensipte anlaşma sağladıklarını duyurmuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan İçkilli

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