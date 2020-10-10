Rusya Milli Takımı'nda Mario Fernandes'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın sahasında A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Rusya'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.