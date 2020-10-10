Rusya Milli Takımı'nda Mario Fernandes'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
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Rusya Milli Takımı'nda Mario Fernandes'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

10.10.2020 17:21 | Son Güncelleme: 10.10.2020 17:39
Rusya Milli Takımı'nda Mario Fernandes'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın sahasında A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Rusya'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

CSKA Moskova ve Rusya Milli Takımı'nın oyuncusu Mario Fernandez, yeni tip koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle karantinaya alındı.

Rusya Milli Takımı'nın sosyal medya hesabında yer alan bilgilendirmede, futbolcuların dün rutin koronavirüs testinden geçirildiği ve 30 yaşındaki savunma oyuncusu Fernandez'in koronavirüs olabileceği şüphesiyle evinde karantinaya alındığı kaydedildi.

DİĞER FUTBOLCULARIN TEST SONUCU NEGATİF

Fernandez'in sağlık durumunun iyi olduğu ve takımdaki diğer futbolcuların testlerinin negatif sonuçlandığı bilgisi paylaşıldı.

Savunma oyuncusu Giorgi Jikia ve kaleci Marinato Guilherme'nin testlerindeki şüpheli sonuçlar nedeniyle bu futbolcuların da evinde karantinada bulunduğu aktarıldı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 3. maçında yarın deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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