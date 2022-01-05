Son dakika haberi! Pakistan'da teröristlerle çatışmada 2 asker hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberi! Pakistan'da teröristlerle çatışmada 2 asker hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Pakistan'da teröristlerle çatışmada 2 asker hayatını kaybetti
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker hayatını kaybetti.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, Güney Veziristan'ın Tank bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.

Çıkan çatışmada 2 asker yaşamını yitirdi, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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