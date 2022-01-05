Son dakika haberi! Pakistan'da teröristlerle çatışmada 2 asker hayatını kaybetti
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker hayatını kaybetti.
Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, Güney Veziristan'ın Tank bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.
Çıkan çatışmada 2 asker yaşamını yitirdi, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet