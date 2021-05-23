Son dakika haberi | (Özel haber) Hande Baladın: "Hedefimiz 3 turnuvada madalya kazanmak"

Son dakika haberler... A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Hande Baladın, katılacakları Voleybol Milletler Ligi, Tokyo Olimpiyatları ve CEV Avrupa Şampiyonası'nda hedeflerinin hepsinde madalya almak olduğunu söyledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Hande Baladın, katılacakları Voleybol Milletler Ligi, Tokyo Olimpiyatları ve CEV Avrupa Şampiyonası'nda hedeflerinin hepsinde madalya almak olduğunu söyledi.

FIVB Voleybol Milletler Ligi, Tokyo Olimpiyatları ve CEV Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Hande Baladın, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine hedefler ve çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Yoğun bir yazın kendilerini beklediğini ifade eden 23 yaşındaki voleybolcu, "Odaklanmamız gereken VNL (Voleybol Milletler Ligi) var. Uzun süredir takımla birlikte oynamadık. Neredeyse 1.5-2 sene oldu. Tekrar o ritmi yakalamak istiyoruz. Olimpiyatlar için VNL'de oynayacağımız bu turnuvalar, birlikteliğimizi pekiştirmek adına iyi geleceğini düşünüyorum. Son 2-3 haftada hazırlık programımız oldu. İnanılmaz yoğun geçiyor. En iyi şekilde VNL'de olmak istiyoruz. VNL'de de en iyi performansımızla olimpiyatlara hazırlanmak istiyoruz" diye konuştu.

"Hedefimiz 3 turnuvada madalya kazanmak"

Mili Takım'ın hedefleri hakkında konuşan Baladın, "Hedeflerimiz 3 turnuvada madalya kazanmak. Turnuva turnuva gideceğiz. İlk önce VNL. Daha sonra olimpiyatlar ve Avrupa Şampiyonası. Hepsinde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Onun için sahada en iyi şekilde performans göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Kulüplerde yoğun geçen sezondan sonra milli takımda da yine aynı yoğunluğun olacağının hatırlatılması üzerine başarılı voleybolcu, "Çok zordu. Bizim gibi bütün sporcular yoğun tempodan çıktı. Yapmamız gerekiyor. Bu bizim işimiz ve şartlar ne olursa olsun en iyi performansımızla sahaya çıkmak zorundayız. Kendimizi en iyi şekilde hazırlamak zorundayız. Tüm zorlukların üstesinden takımımızla geleceğimizi düşünüyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı