Son dakika haberi | (Özel haber) Hande Baladın: "Hedefimiz 3 turnuvada madalya kazanmak"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | (Özel haber) Hande Baladın: "Hedefimiz 3 turnuvada madalya kazanmak"

Son dakika haberi | (Özel haber) Hande Baladın: 'Hedefimiz 3 turnuvada madalya kazanmak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberler... A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Hande Baladın, katılacakları Voleybol Milletler Ligi, Tokyo Olimpiyatları ve CEV Avrupa Şampiyonası'nda hedeflerinin hepsinde madalya almak olduğunu söyledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Hande Baladın, katılacakları Voleybol Milletler Ligi, Tokyo Olimpiyatları ve CEV Avrupa Şampiyonası'nda hedeflerinin hepsinde madalya almak olduğunu söyledi.

FIVB Voleybol Milletler Ligi, Tokyo Olimpiyatları ve CEV Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Hande Baladın, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine hedefler ve çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Yoğun bir yazın kendilerini beklediğini ifade eden 23 yaşındaki voleybolcu, "Odaklanmamız gereken VNL (Voleybol Milletler Ligi) var. Uzun süredir takımla birlikte oynamadık. Neredeyse 1.5-2 sene oldu. Tekrar o ritmi yakalamak istiyoruz. Olimpiyatlar için VNL'de oynayacağımız bu turnuvalar, birlikteliğimizi pekiştirmek adına iyi geleceğini düşünüyorum. Son 2-3 haftada hazırlık programımız oldu. İnanılmaz yoğun geçiyor. En iyi şekilde VNL'de olmak istiyoruz. VNL'de de en iyi performansımızla olimpiyatlara hazırlanmak istiyoruz" diye konuştu.

"Hedefimiz 3 turnuvada madalya kazanmak"

Mili Takım'ın hedefleri hakkında konuşan Baladın, "Hedeflerimiz 3 turnuvada madalya kazanmak. Turnuva turnuva gideceğiz. İlk önce VNL. Daha sonra olimpiyatlar ve Avrupa Şampiyonası. Hepsinde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Onun için sahada en iyi şekilde performans göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Kulüplerde yoğun geçen sezondan sonra milli takımda da yine aynı yoğunluğun olacağının hatırlatılması üzerine başarılı voleybolcu, "Çok zordu. Bizim gibi bütün sporcular yoğun tempodan çıktı. Yapmamız gerekiyor. Bu bizim işimiz ve şartlar ne olursa olsun en iyi performansımızla sahaya çıkmak zorundayız. Kendimizi en iyi şekilde hazırlamak zorundayız. Tüm zorlukların üstesinden takımımızla geleceğimizi düşünüyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Sedat Peker Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun
Magazin Sibel Can Prens Harry Necati Şaşmaz Burcu Biricik
Spor Ali Koç Cenk Tosun Adem Büyük Ersun Yanal Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | (Özel haber) Hande Baladın: "Hedefimiz 3 turnuvada madalya kazanmak" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 11:50:43. #1.15#

title