2 çocuk annesi oto boyacılığında erkeklere taş çıkartıyor
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2 çocuk annesi oto boyacılığında erkeklere taş çıkartıyor

24.01.2021 09:01 | Son Güncelleme: 24.01.2021 10:18

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 2 çocuk annesi eşinin yanında "oto boyacılığı" yaparak erkeklere taş çıkartıyor.

Uzunköprü ilçesinde 2 çocuk annesi olan Eylem Kuşçu, sanayide eşinin yanında oto boyacılığı yapıyor. İşini özveriyle yapan 37 yaşındaki Eylem Kuşçu, sanayi sitesinde erkeklerin egemen olduğu yerde aynı zamanda toplum baskısını yendi. Oto boyacılığında erkeklere taş çıkartan kadın, 12 yıldır sanayi işinde çalıştığını belirtti.

2 çocuk annesi oto boyacılığında erkeklere taş çıkartıyor

"EŞİM BANA BİR İŞÇİ GİBİ DAVRANDI"

Eşi sayesinde bu işe başladığını ifade eden Kuşçu, "Eşim bana bir işçi gibi davrandı. O şekilde davranmasaydı ben bu mesleği öğrenemezdim. Seviyordum arabalar ile uğraşmayı. Toplamda 12 yıldır sanayi içindeyim. Başta oto yıkamacı olarak başladım, daha sonradan oto boya işine döndüm" dedi.

2 çocuk annesi oto boyacılığında erkeklere taş çıkartıyor

"TOPLUM BASKISINI YENDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Toplum baskısının üzerinde olduğunu da ifade eden Kuşçu, erkeklerin egemen olduğu bir topluluğun içine girdiğini ve baştan kötü yorumlar aldığını da ifade ederek, "Bu yüzden başta kötü yorumları aldım, daha sonra insanlar benim burada çalıştığımı gördüler, çocuklarımı getirdiğimi, çocuklarımla beraber mücadele verdiğimi görünce daha farklı yorumlar almaya başladım. Toplum baskısını yendiğimi düşünüyorum" diye konuştu.

2 çocuk annesi oto boyacılığında erkeklere taş çıkartıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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