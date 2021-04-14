Son dakika haberi! Ömer Faruk Beyaz, VfB Stuttgart'a transfer oldu
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Son dakika haberi! Ömer Faruk Beyaz, VfB Stuttgart'a transfer oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika haberi! Ömer Faruk Beyaz, VfB Stuttgart'a transfer oldu

Son dakika haberler... Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz'ın Bundesliga ekiplerinden VfB Stuttgart ile anlaşma sağladığını açıkladı.

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Fenerbahçe'de forma giyen genç yıldız Ömer Faruk Beyaz'ın Stuttgart'la anlaştığı iddia edildi
Fenerbahçe'de forma giyen genç yıldız Ömer Faruk Beyaz'ın Stuttgart'la anlaştığı iddia edildi

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz'ın Bundesliga ekiplerinden VfB Stuttgart ile anlaşma sağladığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ömer Faruk Beyaz, Almanya'nın VfB Stuttgart kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Sezon sonu kulübümüzle sözleşmesi sona erecek olan Ömer Faruk Beyaz'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Stuttgart: "Bu transferden dolayı mutlu ve gururluyuz"

Stuttgart ise sosyal medya hesabından Ömer Faruk hakkında, "Ömer olağanüstü bir yetenek ve kendi yaş grubunda Avrupa'da en çok aranan oyunculardan biri. Türkiye U21 Milli takımda da forma giyen Ömer, büyük bir potansiyele sahip. Büyük bir rekabet içinde genç oyuncuyla ücretsiz sözleşme imzalayabildik. Bu transferden dolayı çok mutlu ve gururluyuz" yorumu yapıldı. - İSTANBUL

Son dakika haberi! Ömer Faruk Beyaz, VfB Stuttgart'a transfer oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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