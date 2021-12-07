Son dakika haberi: New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,92 artarak 35.552,38 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,27 artışla 4.650 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,89 kazançla 15.512,8 puana çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin hafiflemeye başlamasıyla endeksler pozitif bir seyir izledi.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre dış ticaret açığı, ekimde aylık bazda yüzde 17,6 azalışla 67,1 milyar dolara gerileyerek 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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