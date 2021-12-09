"Kripto para dolandırıcılığı" iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Kayseri'deki "kripto para borsası dolandırıcılığı" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Antalya'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen şüpheli K.A., adliyeye sevk edildi.

"Kripto para borsası dolandırıcılığı" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüpheli K.A.'nın, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli K.A., Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Süreç

Kayseri'de 3 yıl önce şirket kuran K.A. ve H.Ö. hakkında, geçen yıl devreye sokulan "Bitrota" adındaki kripto para borsasının çökmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerden K.A., Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Şüpheli K.A., şirket merkezinin İstanbul'a taşınması ve davanın Anadolu Adliyesi'nde görülecek olması sebebiyle 7 Aralık'ta hava yolu ile İstanbul'a getirilmişti.