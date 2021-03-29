Kişisel Verileri Koruma Kurulu, siber saldırıya uğrayan "Yemek Sepeti" hakkında inceleme başlattı

Kişisel Verileri Koruma Kurulunca, Yemek Sepeti'ne yapılan ve 21 milyon 504 bin 83 kişinin etkilendiği belirtilen siber saldırının ardından veri ihlali gerekçesiyle inceleme başlatıldı.

Yemek Sepeti'nden Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili maddeleri gereğince Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na (KVKK) yapılan ve kurulun internet sitesinde yayınlanan veri ihlal bildiriminde, 18 Mart'ta kimliği veri sorumlusunca belirlenemeyen şahıs ya da şahıslarca "Yemek Sepetine" ait bir web uygulama sunucusuna erişildiği belirtildi.

Yetkisiz bir erişim olduğunda uyarı veren araç üzerinde sorun kaydı oluştuğu ancak bir aksaklık nedeniyle yetkisiz erişimin o an fark edilemediği vurgulanan bildirimde, 25 Mart'ta gelen alarmlar incelendiğinde şüpheli davranışın belirlendiği aktarıldı.

21,5 MİLYON KİŞİ ETKİLENDİ

Bildirimde, Yemek Sepetine ait bir web uygulama sunucusu üzerinde açıklık bulunduğu, bu açıklıktan yararlanılarak, uygulama kurulduğu ve komut çalıştırılmak suretiyle sunucuya erişilebildiği kaydedildi.

Saldırıyı yapanlar tarafından sunucu üzerinde kullanıcı oluşturularak veri toplanmaya çalışıldığı ve uzaktaki sunuculara trafik gönderildiği ifade edilen bildirimde, ihlalden 21 milyon 504 bin 83 kişinin etkilendiği belirtildi.

KREDİ KARTI VERİLERİ ETKİLENMEDİ

İhlalden etkilenen kişisel verilerin, kullanıcı adı, adres, telefon, elektronik posta, şifre, IP bilgileri olduğu açıklanan bildirimde, kredi kartı ya da finansal verilerin etkilenmediği, kredi kartı saklama hizmetinin veri sorumlusundan bağımsız Mastercard tarafından sağlandığı vurgulandı.

İNCELEME BAŞATILDI

Veri ihlal bildiriminde, ilgili kişilerin ihlalle ilgili "info@yemeksepeti.com" elektronik posta adresi üzerinden bilgi alabileceği ifade edildi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu ise konuyu gündem toplantısında görüştü. Kurul, Yemek Sepeti hakkında veri ihlali nedeniyle inceleme başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ