Kişisel Verileri Koruma Kurulu, siber saldırıya uğrayan "Yemek Sepeti" hakkında inceleme başlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, siber saldırıya uğrayan "Yemek Sepeti" hakkında inceleme başlattı

Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Ekonomi

Kişisel Verileri Koruma Kurulunca, Yemek Sepeti'ne yapılan ve 21 milyon 504 bin 83 kişinin etkilendiği belirtilen siber saldırının ardından veri ihlali gerekçesiyle inceleme başlatıldı.

Yemek Sepeti'nden Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili maddeleri gereğince Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na (KVKK) yapılan ve kurulun internet sitesinde yayınlanan veri ihlal bildiriminde, 18 Mart'ta kimliği veri sorumlusunca belirlenemeyen şahıs ya da şahıslarca "Yemek Sepetine" ait bir web uygulama sunucusuna erişildiği belirtildi.

Yetkisiz bir erişim olduğunda uyarı veren araç üzerinde sorun kaydı oluştuğu ancak bir aksaklık nedeniyle yetkisiz erişimin o an fark edilemediği vurgulanan bildirimde, 25 Mart'ta gelen alarmlar incelendiğinde şüpheli davranışın belirlendiği aktarıldı.

21,5 MİLYON KİŞİ ETKİLENDİ

Bildirimde, Yemek Sepetine ait bir web uygulama sunucusu üzerinde açıklık bulunduğu, bu açıklıktan yararlanılarak, uygulama kurulduğu ve komut çalıştırılmak suretiyle sunucuya erişilebildiği kaydedildi.

Saldırıyı yapanlar tarafından sunucu üzerinde kullanıcı oluşturularak veri toplanmaya çalışıldığı ve uzaktaki sunuculara trafik gönderildiği ifade edilen bildirimde, ihlalden 21 milyon 504 bin 83 kişinin etkilendiği belirtildi.

KREDİ KARTI VERİLERİ ETKİLENMEDİ

İhlalden etkilenen kişisel verilerin, kullanıcı adı, adres, telefon, elektronik posta, şifre, IP bilgileri olduğu açıklanan bildirimde, kredi kartı ya da finansal verilerin etkilenmediği, kredi kartı saklama hizmetinin veri sorumlusundan bağımsız Mastercard tarafından sağlandığı vurgulandı.

İNCELEME BAŞATILDI

Veri ihlal bildiriminde, ilgili kişilerin ihlalle ilgili "info@yemeksepeti.com" elektronik posta adresi üzerinden bilgi alabileceği ifade edildi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu ise konuyu gündem toplantısında görüştü. Kurul, Yemek Sepeti hakkında veri ihlali nedeniyle inceleme başlattı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, siber saldırıya uğrayan 'Yemek Sepeti' hakkında inceleme başlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

İlgili Haberler

Günlük burç yorumları - 29 Mart Pazartesi yükselen burç yorumları!
Günlük burç yorumları - 29 Mart Pazartesi yükselen burç yorumları!
Tarihte bugün ne oldu? 29 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 29 Mart'ta yaşananlar!
Tarihte bugün ne oldu? 29 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 29 Mart'ta yaşananlar!
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Binnur Kaya Kıvanç Tatlıtuğ Cemal Can Canseven
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Hakan Kutlu Okay Yokuşlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kişisel Verileri Koruma Kurulu, siber saldırıya uğrayan "Yemek Sepeti" hakkında inceleme başlattı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 18:06:49. #1.15#
title